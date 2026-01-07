焦點股》聯電：成熟製程吹漲風？ 股價亮燈漲停

晶圓代工廠聯電(2303)今股價開高走高。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電(2303)今股價開高走高，盤中逆勢亮燈漲停達54.1元，上漲4.9元，創15個月以來新高價，截至11點30分，成交量達20.53萬張，委買量超過1.2萬張。

中國媒體報導，中國晶圓代工龍頭中芯國際因產能供不應求，近期已調漲部分產能報價約10%；此一消息帶動市場看好聯電等台廠成熟製程也可望受惠，價格可望調升。但台灣業界普遍認為，目前成熟製程仍供過於求，漲價要看市場供需狀況，供不應求的製程節點才會有漲價的條件。

外資自春以來，累計買超聯電4.43萬張，到昨為止，持股比上升至30.47%。

聯電先前法說會預估2025年第四季晶圓出貨量將與上季持平，美元平均售價(ASP)持穩，營收約持平，產能利用率略降至74～76％，毛利率也略降至27～29％區間。今年第一季預期也將會有淡季效應，但全年營運有信心恢復成長。

