焦點股》聯電：法說成長動能有限 爆量跌停

法說成長動能有限，聯電股價爆量跌停。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電(2303)昨召開法說會，去年第四季與全年獲利皆下滑，今年第一季也跟上季持平，全年有信心再度迎來成長；法人認為，聯電下半年雖較上半年好轉，但成熟製程成長有限，要有新的成長動能恐要到2028年才會浮現，「大部分美好的故事都在2028年以後」，加上法說前股價漲幅大，衝擊聯電今股價開低走低，盤中陷跌停至68.4元，下跌7.5元，成交量超過23萬張。世界先進(5347)也跌停。

廣告 廣告

聯電在22奈米營收季成長31%的帶動下，去年第四季毛利率達30.7%，營業利益達122.25億元、季增10%，但受所得稅費用侵蝕達55.04億元等因素拖累，稅後淨利為100.6億元，季減達32.9%、但年增18.3%，稅後每股盈餘為0.81元；全年稅後淨利417.16億元、年減11.6%，稅後每股盈餘3.34元，創近五年新低。

聯電表示，今年定價環境較去年有利，隨著22奈米平台的投片量加速成長，加上其他新解決方案持續獲得客戶採用，聯電對2026年有信心將再度迎來成長，預估第一季晶圓出貨量將與上季持平，產品平均售價(ASP)也持穩，但毛利率與產能利用率將下滑，整體表現將優於往年同期傳統淡季走勢。全年有信心優於業界平均成長幅度。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台股再飆新高！投信大買華邦電、聯電 這檔最吃香敲9310張爆量狂噴

台股創新高外資賣超前10大出爐！聯電爆砍逾5萬張最慘 這檔金融也掃到颱風尾

焦點股》緯創：五哥旺年會壓軸 買盤滾量卡位

沒有最高只有更高！台積電飆1820元、指數收32803點 雙雙再創新猷

