焦點股》聯電：紅翻黑 矽統強勢攻漲停

聯電賣單釋出，盤中股價紅翻黑。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電(2303)今早股價逆勢走強，站上70元大關之上，不過，盤中賣單釋出，股價紅轉黑，但轉投資矽統(2363)強勢上攻，盤中飆漲停達56.9元，上漲5.1元，創波段新高，截至12點43分，成交量2.84萬張，漲停委買量達逾9600張。

聯電近期ADR強漲，週二漲幅超過15%，加上成熟製程傳出漲價、布局矽光子技術，外資狂買超聯電，激勵聯電股價上揚，今以70.9元開出，盤中最高達71.9元，攻上70元大關之上，創近四年多以來新高；不過，漲多賣壓浮現，午盤過後，聯電股價由紅轉黑，截至12點52分，股價來到67.6元，下跌0.2元，成交量達38.65萬張。

廣告 廣告

矽統轉型成效逐漸顯現，去年營收達28.21億元、年增281%，創歷史新高，已連續二季獲利，預期去年第四季也可望獲利。市場預期今年營運將比去年更成長。外資昨由連二買轉賣超657張、投信買超40張、自營商買超76張，在短線資金積極卡位帶動下，矽統股價逆勢走強。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台股盤中》川普關稅、台指期結算襲擊 台積電領逾1300家走跌指數跌逾400點

焦點股》台玻：雙利多助攻 股價大漲

台股創新高外資買超前10大出爐！台玻敲8.83萬張霸榜 聯電緊跟在後

焦點股》群聯：猛虎出關 股價創史高

