焦點股》興能高：電池模組族群交投熱 漲多拉回
〔記者歐宇祥／台北報導〕近日電池模組族群交投熱，電池元件廠興能高(6558)日前指出，明年首季將會送樣無人機電池等新產品，醫療、工業等非消費型產品將持續成長，昨日強攻漲停，唯今日股價漲多拉回，最深一度跌逾5%，近11時30分，興能高股價股價下跌1.55元或3.73%，暫報40元，成交量逾9400張。
興能高指出，因消費性市場成長動能趨緩，目前含醫療、工業、儲能等非消費性市場成為成長主力，也正向看無人機、無人載具等新興市場需求前景，也因非消費性產品毛利較佳、成長較強，營收佔比也估會持續提升；因消費性電子需求壓抑，興能高前11月累計營收9.85億元、年減7%。
昨日外資賣超興能高271張、自營商買超13張，三大法人合計賣超258張；昨日當沖成交量則為2562張、佔比40%，宜留意後續股價波動。
