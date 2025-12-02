焦點股》英利-KY：庫藏股奏效 股價強彈
〔記者楊雅民／台北報導〕汽車零組件廠英利-KY(2239)今年前3季每股虧損4.74元，上個月股價一度失守30元關卡，英利上個月也啟動第2次買回庫藏股，帶動股價走揚，已連10紅，今天開盤後股價一度直飆39.05元漲停價，截至10:06分，股價暫報37.55元，漲幅5.77%，成交量317張。
英利-KY受到中國車市激戰衝擊，從去年中起營收年增率一路下滑，今年1~10月合併營收153.36億元，年減12.42%；前3季稅後虧損5.7億元，每股虧損4.74元，積極佈局新能源車零組件的轉型效益遲未浮現。
為維護公司信用及股東權益，英利董事會也啟動第2次買回庫藏股，預定買回5000張股票，買回區間價格21.75~47.8元，預定買回期間自114/11/12~115/01/10。
