焦點股》茂迪：主力出貨？爆量翻黑

〔記者張慧雯／台北報導〕台股翻紅、太陽能爆量翻黑！有別於前幾天太陽能族群亮燈鎖漲停，今日開高後爆量下殺，茂迪(6244)、國碩(2406)、元晶(6443)股價震幅都超過10%，其中茂迪爆出逾6.1萬張成交量，截至10:43分為止，股價下跌1.15元、暫報21.25元。

法人分析，太陽能股自上週開始圍繞著電力概念、太空概念、低價概念起漲，股價陸續回到20元之上，漲幅從一成至兩成多都有，但隨著盤面資金輪動，大漲的太陽能族群賣壓開始出籠，茂迪今名列成交量第七名、聯合再生(3576)成交量排名第11、元晶排名27，多顯示主力開始出脫。

廣告 廣告

觀察昨日法人動態，外資賣超茂迪33張、自營商買超29張，主力大買2861張，買超集中於富邦營業、富邦板橋；法人則分析，根據過往經驗觀察，富邦營業往往大幅買超後，隔日就出脫，反成為隔日的賣壓，投資人在盤勢震盪之際，追高宜謹慎，避免高檔套牢。

【看原文連結】

更多自由時報報導

57萬存股族小心變韭菜！投信對這檔金融爆砍逾4萬張霸榜

台股收盤》台積電、指數同步跌破月線 大盤收跌330點

外資賣超595億前10苦主揭曉！這檔金融一口氣爆砍5.34萬張最慘

外資賣超595億反手大買金融！中信金只排第2 這檔電子爆買4.39萬張最狂

