焦點股》茂迪：政策挺綠能不變 股價大漲

〔記者張慧雯／台北報導〕受到政策支持綠能態度不變，再加上股價偏低，太陽能族群今日由茂迪(6244)、聯合再生(3576)領軍，開盤沒多久就亮燈漲停，截至9:27分為止，茂迪股價來到23.2元，成交量約2.1萬張，漲停委買張數超過2萬張。

由於內政部日前公告建物強制設置太陽光電規定，新建案建築面積超過300坪須強制設置太陽光電設備，被業界視為「政策持續支持綠能」的表徵，同時，由於茂迪、聯合再生與安集(6477)都積極研發、拓展建築用太陽能模組，也使得市場資金湧入。

觀察三大法人動態，昨日外資賣超茂迪1442張、自營商買超1627張，主力買超448張；法人表示，茂迪前波高點來到24.15元，當日爆量長黑，需消化高檔賣壓後，仍有機會挑戰前高。

