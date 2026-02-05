焦點股》茂迪：鈣鈦礦太陽能議題發燒衝漲停 法人看無
〔記者張慧雯／台北報導〕台股一早大跌逾400點，不過市場傳出馬斯克看好鈣鈦礦太陽能電池應用，太陽能股茂迪(6244)、聯合再生(3576)直衝漲停，茂迪股價來到29.6元、截至10:15分為止，成交量爆出近7萬張，漲停委買張數約2.7萬張。
面對市場傳出茂迪、聯合再生、元晶(6443)有切入鈣鈦礦產品，法人則稱「看無」，目前國內太陽能廠與鈣鈦礦太陽能電池有關的業者應僅只有一家「台灣鈣鈦礦公司」，董事長為陳來助，目前尚未掛牌，其他業者應該只還停留在研發階段。
觀察三大法人動態可發現，外資連續兩日買超茂迪合計逾1萬張，主力昨日買超3539張，其中以富邦營業、凱基台北為主；法人建議，太陽能近期股價漲幅已高，籌碼面逐漸凌亂，再加上年關將近，投資人高檔進場要更小心。
