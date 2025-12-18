焦點股》華固︰調高股利配發率 股價強漲

〔記者陳永吉／台北報導〕營建資優生華固(2548)昨召開法說會，宣示未來三到四年因為業績能見度高，將提高股利配發率至7-8成，帶動華固股價今日早盤穩步墊高，截至10:23分，股價暫報111.5元，上漲6.5元、漲幅逾6%，成交量逾3600張。

華固今年前11月營收已178億元，預估今年可超過180億元，明年已確定有100億元的案量可入帳，公司推估明年營收有機會跟今年相當。

至於房市看法，華固認為明年的景氣需要一些時間去沉澱與落地，預計再過兩到三季的時間，市場應該會有所改善，因為市場供給需要時間去消化。因此明年下半年市況應該會比較好，也就是下半年會優於上半年。

