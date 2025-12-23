焦點股》 華星光：法說釋利多 股價創新高

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊廠華星光(4979)受到昨日法說會釋出利多消息，今日股價開高震盪走高，早盤一度攻高到287.5元，創歷史新天價，截至9:28分，股價暫報286元，上漲21元，漲幅7.92%，成交張數達2.55萬張。

華星光目前產品以400G為主，預期2026年800G產品將超越400G產品，成為市場主流，且1.6T產品將開始小量出貨，預計明後兩年400G及800G產品出貨都將倍數成長。

根據調研機構預測，2024年至2030年共封裝光學(CPO)年複合成長率上看137%，成長幅度較之前預測高，其中，2026年400G光收發模組可望較2025年成長約20%；800G光收發模組2026年全年市場需求規模約3500萬顆，而1.6T光收發模組全年市場需求約800萬顆。

市場人士指出，華星光具有從磊晶到模組測試的一條龍垂直整合能力，今年連續光波雷射(CW Laser)出貨量已較去年成長4倍，而明年預計產能將會持續擴增，從1.5KK(千片晶圓)成長到3-4KK，並且製程將逐步往3吋及4吋晶圓轉移。

市場人士說，華星光目前客戶群已有3家大型雲端服務供應商(CSP)，並且400G與800G的ZR(超長距離光模組標準)產品多為獨家代工，市占率預估超過50%。

華星光累計1-10月每股稅後盈餘4.16元，超越去年全年的3.79元。

