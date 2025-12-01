焦點股》華東：利多題材延燒 一度飆漲停

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體封測廠華東(8110)受惠記憶體缺貨與漲價利多題材續延燒，今盤中股價一度飆漲停達40.6元，截至 10:18分，漲停打開，暫報39.15元，逆勢上漲2.2元、漲幅5.95%，成交量達8.4萬張。

國際記憶體大廠紛將產能挪往生產高頻寬記憶體(HBM)、DDR5，致使傳統的DDR4缺貨漲價，快閃記憶體也吃緊而跟漲，台廠記憶體族群營運翻身，華東屬華新麗華集團，與集團旗下的華邦電連動性高，隨華邦電產出提高與擴產規劃，市場預期華東承接封測訂單也會增多，將有助帶動華東營運成長，股價也跟著攀升。

廣告 廣告

華東今年前三季營收53.25億元、年減8.99%，本業仍虧損約2.41億元，但業外挹注獲利，帶動前三季轉虧為盈，稅後淨利6.5億元，每股稅後盈餘1.29元，法人預估華東第四季本業可望改善，加上業外挹注，可望持續獲利，明年將比今年好轉。

【看原文連結】

更多自由時報報導

禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了

台股盤中》台積電領逾千家齊跌 指數跌逾百點

焦點股》欣興：ABF載板 供應缺口爆增

記憶體漲價風至明年底 元大投顧首選這三檔個股

