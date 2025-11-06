焦點股》華東︰子以母為貴 股價飆漲停

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠華邦電(2344)昨召開法說會，該公司預期第四季DRAM平均售價與出貨量都將大幅成長，因結構性供應缺口，正推動DDR4、DDR3合約價持續上漲，漲勢預期延續至2026年，甚至可能到2027年也供不應求；NOR快閃記憶體與SLC NAND價格也預期續上漲。法說會利多，不僅激勵華邦電今日股價上漲逾4%，再創波段新高價，轉投資的封測廠華東(8110)股價更開高走高，盤中飆漲停至26.25元、上漲2.35元，截至9點28分，成交量逾6.7萬張，漲停委買張數超過1.7萬張。

華邦電第三季稅後淨利達29.43億元，每股稅後盈餘0.65元，帶動前三季轉虧為盈，其中，第三季記憶體毛利率更達50.8%，主要是記憶體售價回升及庫存評價回沖挹注，帶動上季毛利率與獲利提高，目前產能利用率滿載，預期第四季營收將顯著成長，獲利也會維持高檔水準。因應客戶需求急迫，華邦電正規畫花一年時間擴產DDR4、快閃記憶體，資金需求逾4百億元，明年6、7月裝機。

華東是華新集團與華邦電轉投資的記憶體封測廠，市場預期華邦電產出增加，華東承接華邦電的封測訂單勢必也增多，有助帶動營運成長。華東日前公告第三季財報，本業雖仍虧損，但業外挹注獲利，帶動前三季轉虧為盈，稅後淨利6.5億元，每股稅後盈餘1.29元。

