焦點股》華通：AI伺服器營收明年倍增 帶量急拉
〔記者卓怡君／台北報導〕HDI板龍頭華通(2313)全力布局AI(人工智慧)市場，推出高層數、高階HDI的AI伺服器、交換器產品，並全面更新資料中心各領域的技術路線圖，提供客戶50層以上的交換器、伺服器板，以及8階HDI的OAM加速卡，展現領先業界的HDI技術實力，法人預估，華通明年來自AI伺服器與資料中心的營收有望倍增，加上低軌衛星、蘋果摺疊新機等業務，具備多重成長動能，明年營運看俏。
華通今日早盤股價帶量急拉，一度大漲6.4%，截至9:45分左右，華通股價上漲3.75%，暫報85.8元，成交量逾1.76萬張，已超過昨日全天成交量1.19萬張。
華通加速開發OAM加速卡、AI伺服器、800G以上交換器、高階光通訊(光模塊、CPO)等產品，該公司預估，在泰國新產能開出後，將成為下階段成長動能。
