焦點股》華通：ETF昨日首度買進！ 股價急拉

〔記者卓怡君／台北報導〕今年以來表現出色的台股主動式ETF─主動統一台股增長(00981A)昨日持股新增華通(2313)，買進1714張，今年PCB族群股價大舉噴出，華通為PCB族群中的績優股，今年第三季已賺贏上半年，股價表現相對落後，華通具備多重題材，除了蘋果是大客戶之外，在低軌衛星PCB板也是主要供應商，目前正積極切入AI伺服器、800G以上交換器、高階光通訊(光模塊、CPO)等領域，今日買盤大舉敲進華通，開盤短短32分鐘就鎖住漲停，股價創2001年6月以來的24年半新高。

截至10:12分左右，華通緊鎖漲停，漲停價94.9元，成交量逾8.18萬張，漲停委買張數高掛近1.8萬張。

廣告 廣告

華通表示，公司循序漸進進行產品開發，每一階段的主力產品包括消費性電子以及衛星產業，陸續開花結果，打下穩固基礎，在AI伺服器和光通訊領域也展現初步成績，現在除了高層數、高階HDI的AI伺服器、交換器產品外，也全面更新資料中心各領域的技術路線圖，將可提供客戶50層以上的交換器、伺服器板，或是8階HDI的OAM加速卡，領先業界的HDI技術實力，吸引不少國際客戶。

公司正積極開發OAM加速卡、AI伺服器、800G以上交換器、高階光通訊(光模塊、CPO)等產品，目前相關產品在集團營收目前占比仍低，但呈現出貨倍增，在新產能開出後，將成為下階段成長動能。

【看原文連結】

更多自由時報報導

57萬存股族小心變韭菜！投信對這檔金融爆砍逾4萬張霸榜

台股收盤》台積電、指數同步跌破月線 大盤收跌330點

外資賣超595億前10苦主揭曉！這檔金融一口氣爆砍5.34萬張最慘

外資賣超595億反手大買金融！中信金只排第2 這檔電子爆買4.39萬張最狂

