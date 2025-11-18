焦點股》華邦電：「出關」首日 盤中爆量跌停

「出關」首日，華邦電盤中爆量跌停。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠華邦電(2344)今日從處置股票「出關」，但股價開高走低，以小漲0.3元的66.5元開出，但盤中爆量跌停，觸及跌停價59.6元，截至11點35分，跌停打開，股價暫報59.9元，下跌6.3元，跌幅達9.52%，振幅超過10%，成交量超過37萬張，高居台股成交量之首。

華邦電第三季雖轉虧為盈，並帶動前三季也轉獲利，對DRAM、NOR Flash及SLC NAND價格皆看漲，營運後市也看多，但股價漲多，市場資金趨向獲利了結，衝擊華邦電今出關首日股價開高走低，盤中爆量跌停。由於記憶體結構性短缺，後市仍看多，法人建議，可留意記憶體價格走勢、法人回補華邦電動向再伺機而定。

