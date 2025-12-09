焦點股》華邦電：成交量強強滾 早盤突破70元關卡
〔記者洪友芳／新竹報導〕AI需求帶動記憶體缺貨漲價，記憶體廠華邦電(2344)挾11月合併營收達86.3億元，月增4.92%、年增38.7%，創近41個月以來的新高，營收利多激勵華邦電今股價續漲，突破70元關卡，今以71元開盤，早盤最高達71.3元，上漲3.4元，漲幅逾5%，連4漲，漲幅27.77%。截至9點16分，股價暫報69.1元，上漲1.2元、漲幅1.77%，成交量15.83萬張，續居台股成交王。
華邦電受惠記憶體缺貨漲價，第三季每股淨利0.65元，帶動今年前三季轉虧為盈。公司預估這波記憶體短缺屬結構性缺口，非短期可紓解，DRAM第4季平均售價與出貨量會有更大幅度成長，DDR4、DDR3漲勢預期延續至2026年，甚至2027年也供應不足；NOR快閃記憶體與SLC NAND價格也預期會持續上漲。公司同時啟動擴產，法人看好華邦電明年營運將顯著成長。
