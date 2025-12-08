焦點股》華邦電:記憶體缺貨 營收大增

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體缺貨漲價，帶動記憶體廠華邦電(2344)自結11月合併營收達86.3億元，月增4.92%、年增38.7%，創近41個月以來的新高，華邦電今股價開高走高，以63.5元開出，截至9點11分，股價最高為66.2元，上漲4.4元，漲幅逾7%，成交量超過11.2萬張，居台股成交量之冠。

華邦電先前預估這波記憶體結構性供應缺口，DRAM第4季平均售價與出貨量會有更大幅度成長，DDR4、DDR3漲勢預期延續至2026年，甚至2027年也供應不足；NOR快閃記憶體與SLC NAND價格也預期會持續上漲。

