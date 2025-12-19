焦點股》萬泰科：法說會釋出利多 股價滾量大漲

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠萬泰科(6190)受惠低軌衛星客戶需求倍增，相關用線業績比重可望從3%提升至5%至6%，此外，在AI客戶加持之下，伺服器用線貢獻的業績比重更有機會從目前的1%大幅拉高到5%，帶動萬泰科今日盤中股價一度大漲6.45%，截至上午10時15分暫報46.65元，漲幅3.9%，成交量1萬張。

萬泰科管理層昨日在法說會指出，未來五年目標營收逐年成長20%至25%，其中，由於AI伺服器對高速線材需求持續成長，將持續擴充相關產能，其中泰國廠高速線月產能預計於今年底提升至800萬至1000萬米，2026年進一步擴充至1800萬至2000萬米，以因應客戶需求。

除AI高速線外，萬泰科亦持續深化高毛利客製化產品布局，包括衛星通訊線材、高階網路線(CAT6A+)，以及應用於電動車與家電升級的輻照交聯線等產品。2026年資本支出規劃約3至4億元，主要用於泰國高速線第三期擴產，以及越南廠輻照線電子束(E-Beam)擴充，其中越南廠原訂2026年3月量產，現已提前至2026年1月。

