焦點股》藥華藥：台美關稅調降利多 股價狂飆

〔記者陳永吉／台北報導〕台美關稅調降至15%敲定，今日藥品輸往美國比重較高的國內藥廠包括藥華藥(6446)、保瑞(6472)等，股價全面大漲，截至9:27分，藥華藥股價暫報568元、上漲34元，成交量約3300張；保瑞股價暫報551元、上漲25元，成交量約1200張。

今日台美關稅協議中，提到學名藥物及其成分實施零關稅，此外，臺美雙方也承諾建立「雙向投資機制」，美方將在我方鼓勵下，擴大投資我國「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、國防科技、安全與監控、次世代通訊及生物科技產業等。

過去4個交易日，外資連4買藥華藥，合計買超近2500張；日前藥華藥旗下新藥Ropeg於美國申請新適應症原發性血小板過多症(ET)藥證進展順利，已獲美國食品及藥物管理局(FDA)通知，表示完成審查之目標日期為美國時間2026年8月30日，預計將成為今年營運的另一成長動能。

