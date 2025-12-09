焦點股》蜜望實：今日出關 股價衝高拉回

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件族群蜜望實(8043)今(9)日從處置股票出關，一早股價開低後急拉、一口氣衝上最高95.2元、漲幅逾7%，再創波段新高價，不少散戶直呼「這走勢應該是鈔能力」、「出關應該先噴一支(漲停)慶祝一下」，不過，蜜望實股價拉高後賣壓湧現，截至9:22分為止，股價上漲3.9元、暫報92.3元，漲幅逾4%，成交量超過1.58萬張。

蜜望實11月以來股價狂飆、幾乎倍增，日前成為處置股，今日甫出關，昨日蜜望實公告11月營收5.23億元、月減18.51%，累計今年1-11月營收47.74億元、年增12.1%；而今日股價開盤先以下跌開出、緊接著拉上最高點，賣壓出籠、漲幅縮減，不少散戶嚇稱「雲霄飛車」、「驚滔駭浪」，一進場就套牢。

觀察三大法人動向，昨日外資賣超蜜望實119張、自營商賣超24張，主力賣超79張；法人認為，觀察外資與主力多為賣超，加上股價漲幅已高，投資人切莫追高。

