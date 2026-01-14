焦點股／被動元件火紅 台股3強必收

財經中心／廖珪如報導

被動元件產業同時迎來庫存循環落底與產品規格升級的雙重利多。（示意圖／PIXABAY）

受惠關鍵原物料銀價大幅上漲引發的轉嫁漲價效應，加上 AI 伺服器與高階車用電子對零組件用量出現結構性成長，被動元件產業同時迎來庫存循環落底與產品規格升級的雙重利多。法人指出，隨著單台 AI 伺服器對耐高壓、高容值多層陶瓷電容（MLCC）與電感需求顯著提升，被動元件產業已逐步由過往的週期性復甦，轉型為量價齊揚、毛利率改善的結構性成長軌道。

國巨調庫存結束 受惠AI使用獲利穩健

在此趨勢下，國巨（2327） 受惠標準品庫存調整結束，以及 AI 伺服器對高階被動元件用量與規格同步提升，獲利結構趨於穩健。法人指出，國巨營運已不再高度受制於單一消費性電子景氣波動，在產品組合與終端應用多元化支撐下，展現優於同業的獲利韌性與中期成長潛力。就股價技術面觀察，市場關注其 支撐價位約在 270 元附近。

廣告 廣告

華新科（2492） 則持續調整產品結構，積極深耕車用電子應用，並透過高壓、高容值 MLCC 切入 AI 伺服器電源模組供應鏈。法人指出，在 AI 運算需求快速成長帶動下，華新科稼動率回升，隨高階應用占比擴大，獲利體質有望同步轉強。市場人士指出，華新科短線 支撐價位約在 135 元，壓力價位落在 150 元附近。

受惠AI伺服器電源 台慶科產品放量

電感族群方面，台慶科（3357） 受惠 AI 伺服器電源管理架構升級，其 TLVR（Trans-Inductor Voltage Regulator）產品已成功切入運算供應鏈並開始放量。法人指出，搭配 DDR5 滲透率持續提升與車用電子需求維持穩健，台慶科產品組合顯著優化，有助推升營收與毛利率同步成長。市場關注其 支撐價位約在 165 元，短線壓力價位約在 190 元附近。法人總結，在原物料價格上行、AI 伺服器與車用電子持續推升高規格被動元件需求的背景下，被動元件產業已逐步擺脫傳統景氣循環定位，未來表現將取決於高階產品放量速度、價格轉嫁能力，以及各廠在 AI 與車用供應鏈中的滲透程度。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

獨家／台積法說會目標價上2字頭成標配? 大盤地板價曝

租屋津貼發12個月 勞動部請錢辦法曝

熱門股／台積電赴美加碼5座廠？ 帶飛廠務三強

