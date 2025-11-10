焦點股》記憶體族群利多齊發 盤面人氣爆棚並紛飆漲

南亞科(2408)受惠DDR4缺貨漲價，今股價最高達161元新天價。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科(2408)受惠DDR4缺貨漲價，今股價再爆量上漲，盤中飆漲突破160元大關，截至10點11分，股價最高達161元新天價，上漲14元，漲幅逾9.5%，成交量超過14萬張；股票在處置期的華邦電(2344)也突破60元大關，最高達61.5元，上漲5.85%，成交量超過1萬張，同集團的封測廠華東(8110)則飆達31.7元漲停價，漲停後委買量達5.4萬張，宇瞻(8271)、創見(2451)也聯袂漲停，記憶體族群成為今盤面主流，人氣旺帶動股價紅通通。

國際記憶體大廠紛將產能移往生產高獲利的AI相關記憶體，帶動DRAM、NAND Flash缺貨，缺貨帶動價格高漲，近期紛被業界認為從業以來首見，南亞科、華邦電第三季已轉虧為盈，記憶體模組廠則紛創單季獲利新高，利多激勵族群成交量大增，股價飆漲。

