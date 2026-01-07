焦點股》記憶體族群夯 南亞科、華邦電帶量創新高

記憶體族群夯，南亞科、華邦電帶量創新高。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI需求記憶體大增，持續缺貨漲價，美光週二大漲超過10%，SanDisk飆漲超過27%，威騰電子也狂漲近17%，記憶體延續去年以來強勢表現，台股記憶體族群也備受看好，今股價紛帶量逆勢上漲，南亞科(2408)今股價開高走高，以242元開出，盤中達248元新天價，華邦電(2344)今也以109元新高價開出，盤中最高達110.5元，超越1995年10月的108元歷史高價，刷新高。

旺宏(2337)今以57元開出，盤中最高達57.5元，截至10點54分，股價暫報57.1元、上漲4.7元，成交量38.66萬張，成交量居台股第二名；力積電(6770)站達50元大關，盤中最高為50.5元，成交量位居台股第三名。

南亞科昨日公布去年12月合併營收達120.17億元，續創新高，一舉月增18.18%、年增444.87%；去年第4季合併營收300.94億元，創單季新高，季增60.25%、年增357.69%；2025年全年合併營收665.87億元，為2021年以來最佳，年增95.09%。隨著DDR4價格漲勢超過預期及製程效率改善，本土券商看好南亞科獲利展望，上修南亞科目標價至新台幣300元，投資評等維持「增加持股」。

截至11點03分，南亞科股價暫報242元，上漲13.5元、漲幅5.91%，成交量12.56萬張；華邦電為107.5元，上漲3.5元、漲幅3.37%，成交量23.96萬張。

