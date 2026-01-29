焦點股》記憶體族群漲多紛回檔 南亞科創新天價翻黑

南亞科創新天價翻黑。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體族群今早盤全面走強，再度成交量熱，但漲多紛拉回，前天法說會釋出利多的旺宏(2337)拉出第二根漲停達92元，但盤中漲停打開，漲幅收斂；南亞科(2408)漲達313元創高價後翻黑，盤中最低達287元；華邦電(2344)早盤攻達136元，也一度翻黑至124元；力積電(6770)也開高走低，盤中最高達69.5元，但也翻黑，最低下探至63.3元，振幅超過9%。

業界認為，AI帶動記憶體缺貨漲價已是趨勢，包括DRAM、NAND Flash等價格均逐季上漲，並帶動各家記憶體製造廠紛計畫展開擴產，但近期因股價過熱、漲幅大，記憶體族群今紛開高走低，股價回檔，進入短線修正格局。威剛(3260)、 品安(8088)、十銓(4967)等記憶體模組廠今也開高走低，股價振幅逾7%-10%不等。

