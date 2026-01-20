焦點股》記憶體族群股價紛重挫 南亞科、威剛盤中跌停打開

記憶體族群股價紛重挫，南亞科、威剛盤中跌停打開。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國商務部長盧特尼克近日指出，不在美國本土生產的記憶體廠商將面臨100%的關稅；衝擊記憶體族群包括南亞科(2408)、威剛(3260)、旺宏(2337)今開盤皆跌停，其他記憶體股也重挫，不過，記憶體仍續缺貨漲價，今年仍是展望樂觀的一年，記憶體族群盤中紛打開跌停或跌勢收斂，法人預期短期進入漲多回檔修正格局。

南亞科並召開法說會並公布去年第4季財報，受惠DRAM平均售價季增超過30%，銷售量季增11%-13%，價格上漲、製造成本改善，帶動毛利率達49%，營業淨利率39.1%，單季稅後淨利110.83億元，季增608%、年增804%，每股稅後盈餘(EPS)3.58，創29季新高，也帶動去年全年轉虧為盈，稅後淨利66.03億元，EPS為2.13元。

廣告 廣告

展望今年，南亞科第一季仍續漲價，獲利將比上季更好，今年將是不錯的一年，並將砸5百億元擴產，預計2028年每月量產2萬片。對於關稅問題，目前南亞科沒有赴美設廠的計畫，因公司直接銷售美國的占比不大，但在增加中，未來才會審慎評估。

受到美國擬對境外生產的記憶體課100%的關稅，南亞科今以247元跌停價開出，盤中打開跌停，最高為260元，但仍跌10元之多；威剛以288元跌停價開出，盤中打開跌停，最高回到301元，也呈現大跌走勢；旺宏以66.4元跌停價開出，盤中回升到71.9元，跌1.8元、跌幅2.44%；創見(2451)、福懋科(8151)、廣穎(4973)等記憶體族群股價也紛漲多拉回，一片跌勢。

【看原文連結】

更多自由時報報導

焦點股》南亞科、華邦電等記憶體廠不畏關禁閉 紛衝漲停

台股收盤》台積電1760元、指數31639點 雙雙再創收盤新高

台股再創新高外資賣超前10大出爐！可寧衛不是最慘 這檔電子爆砍5.72萬張股價青筍筍

焦點股》可寧衛*：大單抄底 爆量打開跌停

