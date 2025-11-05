焦點股》記憶體行情看俏 族群股價紛逆勢翻紅

記憶體行情看俏，族群股價紛逆勢翻紅。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕美股週二走跌，美光重挫逾7%，但記憶體行情看多，南亞科(2408)、力積電(6770)、旺宏(2337)、威剛(3260)、凌航(3135)等族群，今股價皆開低走高，盤中逆勢翻紅，仍是市場追逐標的，華邦電(2344)單季扭轉前三季轉虧為盈，盤中跌勢也收斂。

受惠DDR4價量雙增，DRAM廠南亞科昨公佈10月自結營收為79.08億元，月增18.66%、年增262.37%，創50個月以來新高；南亞科前10月累計營收為達 444.01億元，較去年同期增長49.3%，為近3年新高。今股價以122元下跌9.5元開出，截至10點52分，股價暫報134元、逆勢上漲2.5元，成交量13.6萬張。

力積電、旺宏雖仍虧損中，但明年記憶體仍看好，力積電今以28元下跌1.05元開出，截至10點56分，股價翻紅至29.45元，上漲0.4元，成交量10.9萬張；旺宏以28.8元開跌，盤中也翻紅，最高達30.45元，成交量6.84萬張。威剛今以173元開跌，盤中翻漲，最高達184.5元。

記憶體廠華邦電昨公告第三季財報，受惠記憶體價格上漲，出貨量增加，稅後淨利約達29.43億元，每股稅後淨利約0.65元，終結連續4季虧損，創近3年來單季獲利新高，不僅彌補上半年虧損，還帶動今年前三季稅後淨利約5.39億元，每股稅後淨利0.12元。華邦電今股價以48.6元開出，跌4.7元、跌幅逾8.8元，盤中跌幅也收斂至2%。

