焦點股》詮欣：法說會在即 飆出第3根漲停

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠詮欣(6205)今日盤後將受邀參加法說會，由於矽光子等次世代技術發展備受市場矚目，加上管理層看好AI與車用業務點火、2026年營收展望樂觀，帶動詮欣股價受到買盤加持，連續3個交易日亮起紅燈，截至上午9時36分暫報漲停價53.2元，成交量419張，漲停價委買張數超過7000張。

詮欣觀察，旗下網通相關類型產品線已完成關鍵轉型，從原有資料通訊應用，全面升級至AI高速運算市場，並進一步跨入CPO(共同封裝光學)等次世代技術領域。隨著AI資料中心網路架構由400G快速邁向800G，並朝著1.6T世代演進，對高頻寬、低功耗與高整合度的連接方案需求大幅提升。

詮欣指出，公司已完成多項高速線束、連接器與模組化解決方案布局，並正式切入美系光通訊解決方案大廠供應鏈平台開發體系，為後續量產奠定基礎。車用領域方面，詮欣認為，由於歐系車廠新平台陸續進入量產階段，2026年會使車用業務正式成為公司核心支柱之一，預計營收佔比達到40%、2027年占比挑戰50%。

詮欣預期2026年整體營收將維持雙位數成長，其中汽車相關營收可望年增一倍，成為帶動整體營運的重要成長引擎。管理層指出，隨著公司近年積極推動產品與市場結構升級與轉型，歷經15年漫長的布局之後，已成功由傳統網通領域轉型切入AI、高速運算(HPC)與車用電子等高成長市場。

