焦點股》一詮：散熱產品展望佳 股價連5漲

〔記者方韋傑／台北報導〕適逢市場資金轉進低價散熱股，LED導架線廠一詮(2486)受惠於旗下均熱片出貨量大幅年增，備受買盤青睞，今日早盤帶量上漲，截至上午9時23分暫報124.5元，創近13個月新高價，漲幅7.33%，成交量逾1.79萬張。

一詮股價已連5漲，區間漲幅33.87%，觀察該公司2025年營收為60.46億元、年增10％，寫下2016年以來的新高表現。一詮去年前3季業外虧損6900萬元，衝擊前3季稅後淨利僅3800萬元，每股稅後淨利(EPS)則為0.16元。

廣告 廣告

一詮在去年12月法說會指出，公司產品已由過去以光電產品與導線架，轉型聚焦於半導體高階散熱元件，目前散熱產品營收占比連年快速拉升，並成功斬獲北美AI龍頭雲端服務供應商訂單，以及特殊積體電路晶片(ASIC)陣營客戶，相關產品將於今年放量出貨。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台股收盤》聯發科聯手記憶體狂飆 指數收32064點新高

焦點股》台化：雙利多 大單搶進直奔漲停

焦點股》藥華藥：新藥獲美國NCCN推薦 股價狂漲

宏碁出代誌？三大法人同步喊殺倒貨1.76萬張 股價綠油油

