焦點股》一詮：法說會行情提前開跑 帶量大漲

〔記者方韋傑／台北報導〕LED導架線廠一詮(2486)今日下午將受邀出席法人說明會，聚焦明年展望與旗下AI伺服器散熱業務，今早盤受到買盤大力追捧，帶動股價帶量大漲，截至上午11時8分暫報96.2元，漲幅7.85%，成交量1.34萬張。

一詮指出，電子產品不斷強調高效能及微型化，因此電子元件走向體積更小，功率效能更大的趨勢時，在有限體積內解決散熱問題，才能穩定產品的可靠性與延長使用的壽命，散熱元件即為主要解決電子元件散熱的問題。

一詮表示，散熱元件應用涵蓋伺服器、通訊基地台、車用、遊戲機、PC等領域，近年更朝向車用，以及AI高速運算等，因此，公司持續朝生產技術提升、自動化設備持續優化，並與國際大廠策略合作開發新產品，以強化生產優勢與品質。

一詮看好在AI、車用電子、衛星通訊的持續發展下，可望帶動PCB、被動元件、感測元件等電子零組件產品規格升級，推動市場持續成長。不過仍需注意區域衝突、貿易保護主義抬頭，還有中國產能過剩、氣候變遷加劇，全球經濟不確定性等風險。

