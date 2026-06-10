焦點股》豐泰︰世足賽加高股息ETF助攻 股價大漲逾8％
〔記者楊雅民／台北報導〕世足賽將開打，加上群益台灣精選高息ETF(00919)將製鞋大廠豐泰(9910)納入成份股，帶動豐泰近期股價走揚，今天早盤股價一度大漲逾8%，截至10點25分股價暫報93.3元，上漲8.23％，成交量達7217張。
豐泰5月自結合併營收約為67.2億元，較4月減少1.45%、較去年同期成長11.74%；累計前5月合併營收達327.75億元，較去年同期減少約3.6%。
豐泰5月自結合併營業利益為3.72億元；累計前5月合併營業利益為15.06億元；累計前5月合併稅後盈餘為12.09億元，每股稅後盈餘為1.22元。
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