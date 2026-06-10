焦點股》豐泰︰世足賽加高股息ETF助攻 股價大漲逾8％

連續14年蟬聯國產中型SUV銷售霸主的Honda CR-V搶進油電市場！在迎來小改款之際，除了汽油版外，同步帶來了e:HEV電油版，提供消費者更多元的用車選擇，本次小改款CR-V汽油版提供VTi-S及S共兩款等級，售價分別為新台幣99.9萬元、109.9萬元；電油版則有e:HEV S及e:HEV Prestige兩種選擇，售價分別為122.9萬元、129.9萬元。自5月中開放預售至今，小改款Honda CR-V已接單1800張，其中7成為e:HEV車型，台灣本田也訂出年販售1萬台的目標。想感受CR-V電油魅力的車迷玩家們，6月13日起即可至全台Honda Cars展示中心體驗試乘。另外，歡慶CR-V上市，2026年9月底前領牌CR-V全車系，享德國馬牌輪胎PremiumContact C 18,000元加價購優惠。

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