焦點股》貿聯-KY：GB系列線束加速出貨 創歷史新天價

〔記者方韋傑／台北報導〕連接族群股王貿聯-KY(3665)受惠於新客戶加入，以及輝達(NVIDIA)GB200、GB300伺服器線束加速量產出貨，旗下高效能運算(HPC)事業營收比重大幅拉升至4成以上，激勵今日股價勁揚，高點觸及1665元，再創歷史新天價，截至上午11時31分暫報1635元，漲幅7.57%，成交量2725張。

貿聯管理層指出，公司於第三季底成功完成3億美元(約新台幣93.45億元)的第六期海外可轉換公司債(ECB6)募資計畫，透過穩健的財務實力與清晰的策略定位，確保充裕的儲備資金，使公司具備更佳的營運彈性，進一步強化內部現金流，得以加速推動關鍵策略性投資，並精準掌握新興的增長契機。

貿聯強調，公司正於當前的全球AI建置浪潮中迅速推進事業版圖，並已佔據絕佳的有利位置，準備好實現營運的持續增長，鞏固市場領導地位。不僅受惠於加速放大的AI相關需求，同時也觀察到旗下更廣泛的工業及資本設備業務，正顯現令人鼓舞的復甦訊號，對未來展望深具信心。

