焦點股》迎廣：法說會釋正向展望 紅燈高掛

【時報記者王逸芯台北報導】美系外資最新報告指出，受到智慧手機業務競爭加劇、成本上升以及終端需求疲弱影響，將聯發科（2454）2026與2027年每股盈餘（EPS）預估下調4%，反映核心業務毛利率前景轉弱。外資表示，聯發科股價近三個月相對大盤表現不佳（-18%，同期台股上漲9%），市場情緒本已偏空，而2026年上半年獲利年減幅度可能加劇，使短期反彈機會受限。 外資強調，雖然聯發科管理層對主要美系雲端服務商（CSP）的資料中心ASIC專案具信心，但該專案過去一年多次延遲，仍需觀察後續執行狀況，另一家美系CSP專案同樣面臨遞延，加上設計服務市場競爭激烈，使能見度有限。基於修正後的獲利預估，外資維持「中立」評等，目標價從1300元調降到1260元，恐使股價短期內仍有壓力。 外資指出，智慧手機SoC毛利率下行壓力大於預期，主要受到高通在中高階市場採取更具侵略性的價格策略，加上三星提供較低晶圓代工成本，使競爭進一步升溫；同時，聯發科旗艦SoC如天璣9500因晶片面積更大、設計效率不足，導致成本推升，而台積電（2330）先進製程漲價、封測產能吃緊與BT載板成本上揚也使費用增加。在安卓終端需求疲弱的背

時報資訊 ・ 1 小時前