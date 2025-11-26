焦點股》邑錡：國防部將辦徵商 強攻漲停

〔記者歐宇祥／台北報導〕根據政府採購網公開資訊，國防部將於27日舉辦徵商說明會，向民間廠商採購無人機，帶動今日軍工股股價勁揚，光學廠邑錡(7402)近年積極耕耘軍工商機，今日股價跳空開高、直奔漲停板130元，成交量逾3300張。近11時30分，漲停委買張數逾1700張。

邑錡日前在杜拜軍工展展出無人機三光相機與防震雲台、數位星光夜視鏡等軍工產品，並強調配合台灣的國防自主化政策，以台灣製造的能力佈局軍工商機，並將與國內各大無人機廠商洽談數位星光夜視相機的聯合開發，看好待國內標案確定後能尋求突破性的成長表現。

不過，近日三大法人對邑錡的著墨不多，昨日外資賣超81張、自營商賣超3張，三大法人合計賣超84張；該公司前三季稅後淨利179萬元、每股稅後盈餘(EPS) 0.05元，遜於去年。

