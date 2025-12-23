焦點股》邑錡：美國禁大疆 無人機概念股勁揚

〔記者歐宇祥／台北報導〕因美國政府將中國無人機大廠大疆列入國家安全風險列管名單，未來不得進口美國。今日軍工股備受激勵，積極耕耘軍工市場的邑錡(7402)今日股價開平走高，一度觸及漲停140.5元，近11時20分，邑錡股價上漲12元或9.38%，暫報140元，成交量逾3800張。

邑錡近年持續佈局無人機三光相機、夜視鏡等產品，期望切入軍工領域商機，也與國內各大無人機廠商洽談數位星光夜視相機的聯合開發，待國內標案敲定，期待有突破性成長；邑錡前11月累計營收4.99億元、年增6%。

近期三大法人對邑錡著墨不多，昨日外資買超32張、自營商賣超60張，三大法人合計賣超28張；唯昨當沖成交量745張、佔比44%，邑錡19日從處置股出關，近2日的當沖成交量佔比都達4成以上，宜留意後續股價波動。

