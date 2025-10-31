焦點股》金像電：AWS晶片全被訂光 股價急奔漲停

〔記者卓怡君／台北報導〕亞馬遜(Amazon)雲端部門上一季營收年增幅度達20%，創近三年最大增幅，帶動股價盤後大漲超過13%，該公司自研的Trainium2晶片全部被預訂一空，今天AWS(亞馬遜雲端服務公司)供應鏈全面噴出大漲，AWS為PCB廠金像電(2368)主要大客戶，金像電自9月以來遭投信無情大賣16573張，股價從歷史高點514元大幅回檔，修正幅度逾24%，今日股價一吐悶氣，帶量急攻漲停。

截至11:05分左右，金像電緊鎖漲停，漲停價465.5元，成交量逾1.5萬張，漲停委買張數逾3200張。

金像電為四大CSP(雲端服務供應商)ASIC伺服器PCB主要供應商，因客戶積極拉貨，營收連續3個月創下新高，為因應客戶強勁需求，金像電積極擴產，金像電對第四季與明年營運正向看待，泰國廠二期預計明年下半年陸續開出產能，產能將是泰國廠一期的數倍，法人預估，在各大CSP擴大資本支出帶動下，金像電第四季續旺，明年營運將再成長創高。

