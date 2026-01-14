焦點股》金寶：旺年會行情提前開跑 飆第3根漲停

〔記者方韋傑／台北報導〕金寶(2312)受惠於市場期待下週三(21日)旺年會釋出利多，主要看好AI伺服器領域有所進展，加上今日低軌衛星題材續旺，股價連續3個交易日亮起紅燈，今日截至上午9時39分暫報漲停價30.3元，成交量5萬8836張，漲停委買張數超過3.2萬張。

儘管金寶管理層先前指出，關於旗下低軌衛星專案，由於泰、墨試產未達經濟規模，當時一度先喊暫停，不過仍被市場視為具備低軌衛星營收潛能的企業。此外，金寶也看好旗下影像產品在今年恢復成長動能，儲存設備需求更進一步持續暢旺，成為超越影像產品的第二大產品線。

金寶近年積極發展多樣化新產品，包括充電樁、半導體設備主板、車用電子與物聯網裝置，預期部分新品將於2026年開始小量生產，既有產品也會擴大出貨。且管理層認為，充電樁專案中當中，攜手關係企業康舒(6282)共同開發的高壓直流輸電(HVDC)技術與AI伺服器電源櫃規格相符，是切入AI資料中心供應鏈的重要技術基礎。

