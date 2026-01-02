焦點股》金居：出關首日跳高補漲 挑戰天價
〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔廠金居(8358)結束分盤交易，今日正式出關，一早帶量展開補漲行情，早盤股價大漲近5%，短線再戰歷史新高292.5元。
截至9:10分左右，金居股價大漲3.43%，暫報286.5元，成交量逾1.16萬張。
金居去年11月營收創2022年2月以來單月新高，單月淨利1.31億元，年增81.9%，單月每股稅後盈餘(EPS)為0.52元，年增79.3%，累計10、11月每股稅後盈餘為0.95元，已逼近第三季單季的1元。金居累積去年前11月合併營收71.29億元，年增15%，公司預估去年第四季營運將是全年高峰，今年首季淡季不淡，全年營運有望再成長。
