焦點股》金山電︰多空交戰被動元件族群 爆量紅翻黑

〔記者張慧雯／台北報導〕台股紅翻黑、被動元件族群也進入多空交戰，金山電(8042)開盤一度衝上63.6元，不過，高檔賣壓湧現、爆量下滑，截至10:14分為止，股價下跌2.4元、暫報57.2元，成交量超過4.3萬張，已超過昨日成交量約1.4萬張。

受到貴金屬大漲，且GB300、ASIC伺服器設計被點名將大量導入高單價鉭質電容，被動元件接連掀起漲價風，不過，部分遭市場炒作的個股大漲，股價創近年來新高後，今日包括九豪(6127)、金山電都大跌逾3%，所幸被動元件族群兩大龍頭國巨*(2327)、華新科(2492)集團股多維持紅盤。

法人認為，觀察三大法人動向，外資連二賣，主力大買逾5400張，但借券賣出張數來到3472張、持續在高檔，目前空方勢力強盛，須等籌碼整理沉澱，投資人切莫「亂上車」避免高檔套牢。

