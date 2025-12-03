焦點股》金山電︰雙利多加持 股價創4年多新高

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件漲價風持續引領個股上漲，再加上市場傳出超級電容雙題材加持，今日開盤不久，金山電(8042)股價就直衝漲停、來到59.6元，股價寫下4年多來新高，截至10點為止，成交量超過1.26萬張，漲停委買張數超過9000張。

金山電專注鋁質電解電容，近年把產品重心從傳統液態電容逐步轉向固態與固液混合高端電容，主打高容量、低阻抗與高紋波特性，鎖定AI伺服器與高速運算市場；日前有媒體指稱，金山電產品與超級電容相關，金山電立刻發出重訊澄清，表示「目前並無與超級電容有關的業務」，不過市場仍火熱討論，認為「目前沒有」但「明年可能有」，「急於澄清反而有鬼」。

觀察三大法人動態可發現，昨日外資賣超金山電1152張、主力賣超2033張，賣超券商以富邦營業、富邦嘉義為主；法人認為，外資與主力雙雙賣超，加上借券賣出的張數持續攀升，今日一早股價直衝漲停頗有軋空的味道，建議空手投資人切莫躁進。

