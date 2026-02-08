焦點股／鋼鐵人終回神 台股3強評價曝

財經中心／廖珪如報導

美國鋼價穩步回升，有助提升亞洲鋼廠外銷報價與接單能見度；其次，對等關稅調降，降低下游鋼品出口成本，促使客戶回補庫存；此外，中國鋼鐵供給面未再惡化，也減輕價格下行風險。台灣上下游鋼廠看好鋼市發展，對近期接單展望樂觀。（圖／摘自中鋼官網）

隨著國際鋼價走升，鋼鐵產業營運環境出現改善跡象。法人指出，美國鋼價持續上漲並站穩每噸 1,000 美元關卡，已帶動下游客戶啟動回補庫存，加上對等關稅稅率調降至 15%，有助於出口接單回溫；同時，中國鋼鐵供需結構未再進一步惡化，整體產業氣氛較先前轉趨穩定。法人分析，雖然中國房地產與基礎建設投資尚未明顯改善，對鋼鐵終端需求形成壓力，但國際市場出現多項正向因素支撐鋼價表現。首先，美國鋼價穩步回升，有助提升亞洲鋼廠外銷報價與接單能見度；其次，對等關稅調降，降低下游鋼品出口成本，促使客戶回補庫存；此外，中國鋼鐵供給面未再惡化，也減輕價格下行風險。

廣告 廣告

2026 營運轉盈潛力：中鋼目標價 24 元與俄烏重建預期

法人同時指出，後續仍需持續關注俄烏戰後重建時程，一旦啟動，將為全球鋼鐵需求帶來額外增量。在個股布局方面，法人維持對 中鋼（2002） 的正向看法，認為在國際鋼價回升與產業環境改善下，中鋼具備於 2026 年轉盈的潛力，投資評等維持「買進」，目標價 24 元，係以 2026 年每股淨值（BVPS）1.3 倍評價。同時，法人看好具備高現金殖利率題材的電爐鋼廠 東和鋼鐵（2006），目標價 77 元，以 2026 年 BVPS 1.5 倍估算；而 豐興鋼鐵（2015） 受惠鋼筋需求與報價穩定，目標價則由原先 68 元上調至 72 元，評價基準提升至 2026 年 BVPS 1.7 倍。

供需結構趨穩：法人看好電爐廠與高殖利率鋼鐵個股

法人總結指出，鋼鐵產業短期仍需觀察中國內需復甦力道，但在美國鋼價走升、關稅環境改善與供需結構趨穩的支撐下，整體營運已出現好轉跡象，相關個股投資價值逐步浮現。特別是在對等關稅由高點調降至 15% 後，不僅有利於直接出口，亦能減輕國內鋼鐵下游產品外銷的成本壓力，進而帶動上游盤價的支撐力道。隨 2026 年全球景氣逐步回溫，鋼鐵業在經歷長期的庫存調整後，其獲利修復與評價回升的動能值得投資人密切追蹤。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

熱門股／記憶體遭錯殺！ 大摩再背書4檔報告

熱門股／高通利潤受記憶體排擠 台廠接單3強影響曝

AMD財報後大跌恐拖累台股？ 報告曝光

