焦點股》錸德：轉型題材發酵 紅燈高掛

〔記者張慧雯／台北報導〕受到轉型題材持續發酵，再加上低價股當道，錸德(2349)股價持續狂飆，今日再衝上漲停15.45元，成交量超過4萬張，12月以來股價從8.9元漲至15.45元，短短半個月漲幅已超過7成。

錸德11月底舉行法說會，預估今年能源事業群營收占比翻倍成長至42%，成為營收成長最大動能，同時，在儲能領域除積極參與台電儲能輔助服務、承接大型儲能案場建置外，更成功跨足海外市場。

觀察三大法人動態，外資上週買超錸德4818張、自營商週買超為72張，而主力上週五單日買超4064張；法人指出，錸德雖公告11月自結每股稅後盈餘0.02元，不過前三季每股虧損0.34元，全年恐難轉盈，再加上錸德連續大漲恐進入處置股之列，投資人追高仍需小心。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

台股開盤》台積電領逾千家同步跳水 指數跌逾500點

焦點股》聯合再生:低價電力概念 市場認同

拒台灣人入境、用龍蝦懲罰你！「這國」進口狂瀉逾7成

焦點股》台積電：ADR重挫 拖累母股

