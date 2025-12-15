焦點股》錸德：轉型題材發酵 紅燈高掛
〔記者張慧雯／台北報導〕受到轉型題材持續發酵，再加上低價股當道，錸德(2349)股價持續狂飆，今日再衝上漲停15.45元，成交量超過4萬張，12月以來股價從8.9元漲至15.45元，短短半個月漲幅已超過7成。
錸德11月底舉行法說會，預估今年能源事業群營收占比翻倍成長至42%，成為營收成長最大動能，同時，在儲能領域除積極參與台電儲能輔助服務、承接大型儲能案場建置外，更成功跨足海外市場。
觀察三大法人動態，外資上週買超錸德4818張、自營商週買超為72張，而主力上週五單日買超4064張；法人指出，錸德雖公告11月自結每股稅後盈餘0.02元，不過前三季每股虧損0.34元，全年恐難轉盈，再加上錸德連續大漲恐進入處置股之列，投資人追高仍需小心。
更多自由時報報導
台股開盤》台積電領逾千家同步跳水 指數跌逾500點
焦點股》聯合再生:低價電力概念 市場認同
拒台灣人入境、用龍蝦懲罰你！「這國」進口狂瀉逾7成
焦點股》台積電：ADR重挫 拖累母股
其他人也在看
大同慘跌停！華映案判賠131億元信心喊話失靈 9.45萬張排隊等賣
大同（2371）接獲中國最高人民法院判決，須賠償中國華映科技人民幣30.29億元（約新台幣131億元）作為業績補償。儘管大同強調該判決在台灣並無執行力，市場信心仍受到明顯衝擊。大同今早開盤即重挫近10%，股價下跌至31.6元打入跌停，賣壓湧現，委賣張數高達9.45萬張。Yahoo奇摩股市 ・ 38 分鐘前 ・ 3
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 87
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 25
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9
年賺三成、配息衝7%、股價只要0050五分之一？市值型ETF大洗牌 「這1檔」成新黑馬挑戰王座
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導市值型ETF戰場今年明顯升溫，不再只有元大台灣50（0050）獨霸舞台。隨著多因子策略崛起，新世代市值型產品開始搶占投資人目...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 4
AI液冷全面爆發！花旗強烈看好「2家散熱大廠」 這檔Q3 EPS季增515%超亮眼
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導全球AI科技急遽發展，對算力的要求也越發高漲，在伺服器熱設計功耗（TDP）不斷成長的情況下，散熱模組規格正逐漸自氣冷轉往...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 2
台股主動式ETF新登場 年底ETF除息潮來臨 14檔產品聚焦12月中旬 非農、CPI與美光財報齊發｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦台股主動式ETF新登場，提供投資人因應震盪的新選擇；年底ETF除息潮來臨，14檔產品聚焦12月中旬；以及非農、CPI與美光財報齊發，全球市場迎重要觀察周！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 23 小時前 ・ 1
今年第8大！台股一度跌逾500點 股市名師喊：是好買點
博通財報不如市場預期，美股暴跌，台股今（15）日開低走低，早盤一路向下探底，盤中最低跌至27687點，下跌511點，失守2萬8關卡，創下今年第8大，專家表示，博通財報還是優於預期，台股目前漲多拉回，反而是好買點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 9
大同多事之秋 營運挑戰艱鉅
大同今年營運可說屋漏偏逢連夜雨，4月遭工程會停權三年，公家標案案源出現大缺口，近日與中國華映間的官司又遭大陸法院判賠約131億元定讞，今年恐出現每股高達6元虧損泥淖。三立集團董事長張榮華豪砸50多億元入主大同後，營運挑戰更形艱鉅，如何擺脫「大同只能靠處分資產獲利」的標籤，考驗新經營團隊的能力。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 18
三大法人資金瘋狂湧入！捧43.9億搶進華邦電…又砸13億狂掃「這檔」4萬3千張
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/8~12/12）週漲217.13點、漲幅0.78%，收在28198.02點，據證交所盤後公布籌碼動向，三大法人上週買超47...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 5
投信年底火力全開？資金鎖定6檔作帳黑馬 AI之外「這檔重電股」意外成焦點...投資人震驚
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導距離年底封關只剩最後十多個交易日，投信為了衝刺年度績效，作帳動作明顯加溫。隨著台股本周再創歷史新高，部分個股不僅沒...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
台股ETF除息周 三檔出眾
本周總計將有17檔台股ETF將進行除息，吸引306.8萬位受益人關注，其中以預估年化配息率來看，中信綠能及電動車（00896）、群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）三檔都衝上10％以上最受到市場關注，其餘一半以上也有超過5％以上的配息率。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
開盤／AI信仰崩塌！大盤暴跌513點 智邦重摔60元、台積電慘跌35元
台股開盤即崩！受到美股科技股上週五（12日）重挫拖累，台股今（15）日早盤開盤後一路急殺，大盤暴跌超過513點，盤中最低一度下探至27,160點，權值雙雄全面失守，台積電重摔35元至1,445元、智邦更慘跌60元來到1,095元，市場驚呼「AI熱退、台股血流成河」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
季減5.2萬股民！00919配息0.54元今最後買進日 7檔ETF年化配息率破6%
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採季配息、受益人數逾128萬人的高股息ETF群益台灣精選高息（00919），上周五（12日）公告最新配息每單位實際配發金額為0.54...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
聯發科寫最強11月 法人估Q4 EPS 14.6元
[NOWnews今日新聞]IC設計大廠聯發科先前公布11月營收為468.96億元，月減9.8%、年增3.65%，創同期新高；法人機構表示，因晶片製造成本上揚，聯發科將於2026年對客戶漲價，加上202...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 發起對話
多頭行情催油門 15檔土洋搶進
2025年進入尾聲，在聯準會如預期降息1碼並宣布購債下，台股加權指數上周最高直奔28,568點，再寫歷史高，專家分析，在外資未撤場、內資熱錢持續澆灌下，預估台股年底前仍有再締新猷機會，欣興（3037）、台積電（2330）及日電貿（3090）等15檔，今年前11月累計營收已領先超越去年全年，且本月來土洋法人攜手買超股，可望扮吸金焦點。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
AI族群綠光籠罩！勤誠、京元電慘摔...聯發科低開高走領軍全場 攜手「13檔」逆勢走強
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美股科技股上週五（12日）重挫，AI與半導體族群全面倒地，拖累台股今（15）日開低震盪，早盤一度大跌逾500點，截至10點30分...FTNN新聞網 ・ 19 分鐘前 ・ 1
瘋搶高股息！外資豪砸11.6億掃貨00878、00919、00929等6檔 再續抱「這檔」第6週
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（12/8~12/12）週漲217.13點、漲幅0.78%，收在28198.02點。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週買超254.53億...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
台股週一恐面臨大崩盤？專家示警：震撼教育來了
財經中心／李明融報導近年股市受到AI熱潮帶動影響，各大公司企業在股價上紛紛創下歷史新高價，台股也突破28000點寫下新紀錄，然而隨著台股上週週線連收三紅，市場氣氛出現轉折，受甲骨文、博通最新財報未能滿足華爾街高度期待影響，美股科技股12日出現「連鎖式」重挫，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，同時拖累半導體產業走弱，輝達（NVIDIA）與台積電ADR同步下跌，跌幅分別達3.27%與4.2%。對此，知名半導體分析師陸行之示警，台股今天（15日）恐怕難逃「震撼教育」，短線勢必承壓。民視財經網 ・ 3 小時前 ・ 8
蘋果DRAM長單 傳韓廠喊漲
據外媒報導，蘋果與主要記憶體供應商三星電子、SK海力士簽署的DRAM長期訂單協定（LTA）即將到期，最快自明年1月起可能面臨新一輪合約漲價。在全球記憶體供應持續吃緊、價格走高的情況下，即便市值高達數兆美元的蘋果，也難逃成本壓力。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 2