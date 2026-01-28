焦點股》長興︰PEEK題材發酵 股價直衝漲停

〔記者張慧雯／台北報導〕特斯拉人形機器人Optimus預計於2027年底前開始販售，預料將導入全新輕量化材料聚醚醚酮(PEEK)，化工股長興(1717)在PEEK開發傳出捷報，今日股價直衝漲停67.3元，截至10:16分為止，成交量近3.6萬張，漲停委買張數超過1.5萬張。

事實上PEEK題材前幾日即開始發酵，不過長興股價不漲反跌，資金湧入台塑四寶，散戶怒喊「跌了一個禮拜了，好該轉折向上了吧」，「特化股都止跌了，只剩你在跌」，今日股價一飛衝天，還沒賣的散戶興奮的說「抄底成功」、「明天再來一根」。

廣告 廣告

觀察三大法人動向，外資連續三日買超長興合計達3718張，不過自營商連六日賣超合計達3162張，主力昨小幅賣超160張；法人分析，長興積極布局特用化學材料，半導體、矽光子、甚至機器人各領域均有涉獵，股價若有回檔不妨分階段進場布局。

【看原文連結】

更多自由時報報導

41萬存股族淪最大苦主！這檔金融遭投信連16砍霸榜 放量下殺

看不到天花板！晶圓雙雄、ABF載板三雄噴出 指數收32317點再創新高

華邦電出關首日爆量激情演出！最大功臣是它 反手敲逾萬張

聯電好戲還在後頭？外資3天瘋掃16.31萬張 爆量攻頂

