焦點股》雙鴻：元月營收創新高 股價向上

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美國財政部長貝森特(Scott Bessent)說，黃金市場在上周大幅波動，中國交易員是原因之一。他認為，中國市場有點「失序」，相關監管機關不得不提高保證金，因此金價在他看來有些像是一輪投機性的暴漲行情。 在面對有關金價出現創紀錄上漲的問題時，貝森特在福斯新聞(Fox News)表示：「黃金的走勢是這樣，中國那邊情勢有點不守規矩」，「他們不得不提高保證金要求。因此在我看來，黃金價格有點像是一場典型的投機性井噴行情」。 其它金價上漲的重要因素包括投機性買盤、地緣政治動盪，以及對聯準會獨立性的擔憂，此外美元匯率創下自1月初以來的首次單週上漲，都在推升黃金。 貝森特也提到聯準會的政策走向，他預計，關於努力縮減資產負債表，央行將會謹慎行事。他不指望聯準會將迅速採取縮表行動，他認為官員們可能會靜觀其變，至少花一年時間來決定他們下一步行動。之前華許曾經批評聯準會的債券購買行動。 貝森特另外指出，川普總統提名華許(Kevin Warsh)為下一任聯準會主席，他將非常的獨立，但需要注意的是，聯準會是對美國人民負責。 在上周四舉行的參議院聽證會上，貝森特對國會議員表示，如果

時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 1 則留言