焦點股》雙鴻：元月營收創新高 股價向上
〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱大廠雙鴻(3324)上週五(6日)公告元月營收創新高，帶動雙鴻今日股價跳空開高，一度來到1120元、再創新天價，近11時30分，雙鴻股價上漲70元或6.8%，暫報1100元，成交量逾5300張。
雙鴻元月營收30.42億元，月增7.8%、年增達到121.58%，創歷史單月新高。主要受惠於輝達(NVIDIA)GB300伺服器的強勁出貨挹注。該公司說明，含分歧管、水冷板等伺服器水冷產品持續出貨，加上AI伺服器水冷散熱市場的市占率持續向上，有望持續帶動營運。
上週5個營業日中，外資合計買超雙鴻3528張、投信買超201張、自營商買超706張，三大法人合計買超4435張；6日當沖成交量為3906張，佔比55％，熱度明顯增溫，投資人應留意後續股價波動。
《國際金融》貝森特談金價暴漲 源自中國交易「失序」
【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美國財政部長貝森特(Scott Bessent)說，黃金市場在上周大幅波動，中國交易員是原因之一。他認為，中國市場有點「失序」，相關監管機關不得不提高保證金，因此金價在他看來有些像是一輪投機性的暴漲行情。 在面對有關金價出現創紀錄上漲的問題時，貝森特在福斯新聞(Fox News)表示：「黃金的走勢是這樣，中國那邊情勢有點不守規矩」，「他們不得不提高保證金要求。因此在我看來，黃金價格有點像是一場典型的投機性井噴行情」。 其它金價上漲的重要因素包括投機性買盤、地緣政治動盪，以及對聯準會獨立性的擔憂，此外美元匯率創下自1月初以來的首次單週上漲，都在推升黃金。 貝森特也提到聯準會的政策走向，他預計，關於努力縮減資產負債表，央行將會謹慎行事。他不指望聯準會將迅速採取縮表行動，他認為官員們可能會靜觀其變，至少花一年時間來決定他們下一步行動。之前華許曾經批評聯準會的債券購買行動。 貝森特另外指出，川普總統提名華許(Kevin Warsh)為下一任聯準會主席，他將非常的獨立，但需要注意的是，聯準會是對美國人民負責。 在上周四舉行的參議院聽證會上，貝森特對國會議員表示，如果