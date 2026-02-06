焦點股》雙鴻：元月表現備受期待 股價翻紅

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日台股壓抑，散熱族群漲多跌少，散熱大廠雙鴻(3324)股價本也在盤下匍匐，不過雙鴻近幾個月營收持續向上，元月表現也備受期待，盤中買盤湧入、股價翻紅，一度漲逾5%，近11時20分，雙鴻股價上漲25元或2.5%，暫報1025元，成交量逾5400張。

雙鴻尚未公告元月營收與2025年財報。不過AI伺服器動能持續增強，雙鴻去年第四季每月營收持續增加，全年營收232.8億元、年增達48%，該公司並預估今年水冷營收比重有望達到55%、伺服器營收比重達到70%以上，挹注營運成長。

廣告 廣告

昨日外資買超雙鴻202張、為連4買，投信買超236張、自營商賣超1張，三大法人合計買超437張；昨當沖成交量則為3418張、佔比44%，應留意後續股價波動。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台股收盤》電子股大跳水 指數收跌488點勉強守31800點

群聯1月營收年增190％ 創單月歷史新高

外資賣超726億前10大出爐！這檔電子一口氣砍逾12萬張 爆量狂瀉

台股大跌投信前10大賣超出爐！這檔電子反手倒貨逾3000張 股價暴跌

