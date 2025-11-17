焦點股》雙鴻：明年水冷正向 股價向上

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱大廠雙鴻(3324)上週五(14)於法說會中釋出正向展望，明年營收將有逾5成成長、水冷散熱產品營收也會持續成長，帶動今日股價跳空開高，最高漲逾9%，近10時10分，雙鴻股價上漲50元或5.05%，暫報1040元，成交量逾3200張。

雙鴻董事長林育申指出，因輝達(NVIDIA)、CSP(雲端服務供應商)的水冷散熱需求持續提升，雙鴻明年營運將有50%成長，水冷散熱產品營收比重將逾55%，伺服器營收比重則將達72%；在水冷散熱營收比重提升下，毛利率也將持續轉佳。

上週五個營業日外資買超雙鴻322張、投信賣超41張、自營商賣超71張，三大法人合計買超210張；14日的當沖成交量1420張、佔比47%，宜留意後續股價波動。

