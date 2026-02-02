焦點股》雙鴻：水冷散熱族群逆勢勁揚 股價向上

〔記者歐宇祥／台北報導〕台股週一重挫近700點，不過散熱族群逆勢勁揚，其中雙鴻(3324)因將持續受惠AI商機，水冷成長趨勢正向，早盤股價由黑翻紅，一度漲逾5%，近11時50分，雙鴻股價上漲36元或3.96%，暫報946元，成交量逾3400張。

雙鴻尚未公告2025年財報，該公司2025年營收為232.8億元、年增48%，創新高。雙鴻指出，AI伺服器的水冷散熱趨勢不變，且在散熱方案中的佔比會持續提升，利於營運成長，今年在水冷板、分歧管出貨帶動下，水冷營收比重將達55%。

上週5個營業日中，外資賣超雙鴻1597張、投信賣超93張、自營商賣超97張，三大法人合計買超1787張；上週五(1月30日)當沖成交量為1075張、佔比38％，宜留意後續股價波動。

