焦點股》雲豹能源：啟動第3次庫藏股 股價翻紅
〔記者張慧雯／台北報導〕受到環評法修法三讀通過，再加上綠電概念股森崴(6806)股價持續跌停，太陽能族群股價低迷，不過雲豹能源(6869)宣布啟動第3次庫藏股買回計畫，預計買回3000張普通股，約占已發行股份總數2.18%；今日股價黑翻紅，截至9:30分為止，上漲2.3元、暫報94元，成交量超過1千張。
雲豹能源公告，買回期間自今年11月14日起至2026年1月13日止，買回區間價格每股70-170元。雲豹能源表示，此次買回規劃不僅著眼於強化員工持股與組織向心力，也期望藉此強化市場信心、提升投資人對公司長期發展的信任，同時落實對股東回饋與員工共享成果的一貫承諾。
從基本面來看，雲豹能源今年前3季營收達54.91億元、年成長108%，稅後淨利2.14億元、每股稅後盈餘(EPS)1.57元，主要業務包含綠電交易、儲能系統整合與太陽能案場服務均維持穩健動能，其中第3季綠電交易營收達6.4億元，年增高達118%，顯示市場需求持續擴大並推升整體獲利表現，由於多處案廠陸續完工併網，預估第四季仍可延續成長動能。
