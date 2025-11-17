焦點股》雲豹能源：啟動第3次庫藏股 股價翻紅

〔記者張慧雯／台北報導〕受到環評法修法三讀通過，再加上綠電概念股森崴(6806)股價持續跌停，太陽能族群股價低迷，不過雲豹能源(6869)宣布啟動第3次庫藏股買回計畫，預計買回3000張普通股，約占已發行股份總數2.18%；今日股價黑翻紅，截至9:30分為止，上漲2.3元、暫報94元，成交量超過1千張。

雲豹能源公告，買回期間自今年11月14日起至2026年1月13日止，買回區間價格每股70-170元。雲豹能源表示，此次買回規劃不僅著眼於強化員工持股與組織向心力，也期望藉此強化市場信心、提升投資人對公司長期發展的信任，同時落實對股東回饋與員工共享成果的一貫承諾。

廣告 廣告

從基本面來看，雲豹能源今年前3季營收達54.91億元、年成長108%，稅後淨利2.14億元、每股稅後盈餘(EPS)1.57元，主要業務包含綠電交易、儲能系統整合與太陽能案場服務均維持穩健動能，其中第3季綠電交易營收達6.4億元，年增高達118%，顯示市場需求持續擴大並推升整體獲利表現，由於多處案廠陸續完工併網，預估第四季仍可延續成長動能。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台股開盤》台積電、華邦電、南亞科喊衝 指數漲逾300點

中國經濟低迷 紐時：絕望情緒洶湧 愛國主義教育已無號召力

沒亂花錢卻越存越少？專家揭10項「隱形小開銷」正蠶食你的積蓄

台積電產能滿載排不到 韓媒爆中企跑去找三星下2奈米訂單

