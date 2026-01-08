焦點股》雷虎：市場資金轉移 亮燈攻頂

雷虎總經理蘇聖傑。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕近日電子股佔成交比重逾80%，市場人士擔心過熱下，部分資金今日轉到非電子股的軍工股雷虎(8033)，雷虎今日股價開高震盪，盤中攻上漲停 158.5元，截至10:48分，股價仍鎖漲停，成交張數逾1.88萬張，漲停委買張數逾7100張。

國防部採購4.87萬架、總金額上看500億元的軍用商規無人機採購案將在今年展開，業內人士原本預期，此標案在去年7月釋出，原本預期通過測試的廠商，最快可望在今年1-2月送件投標，第二季開標，但目前觀察進程，仍需要等國防部軍備局釋出進一步消息。

雷虎目前在台中、桃園各有1條產線，每月可以生產1000-2000架無人機給國外客戶，預計將台中、桃園廠整合到嘉義廠區，若國防部無人機案得標，產能無虞，此外，因應客戶在美的廠房，以生產無人機馬達等零組件為主，預計今年第1季投產。

