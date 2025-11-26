焦點股》雷虎︰無人機標案動起來 股價飆起來

雷虎總經理蘇聖傑。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕軍工股雷虎(8033) 受到國防部明年起採購5款、4.87萬架、金額上看500億元的無人機標案有新進度激勵，繼昨日上演6.97%漲幅後，今日開高立即攻上漲停143.5元，截至9:20分，股價仍鎖在漲停價位，成交張數逾5000張，漲停委買張數逾6600張。外資昨日賣超雷虎799張，而三大法人賣超852張。

軍備局將在明(27)日辦徵商說明會，作為機關編定採購計畫運用及參考依據。市場人士指出，軍備局為擴大產業鏈，採取複數決標方式，換言之，各機型至少2家得標，而5款無人機雷虎都將參與，拿到標案的機率不低。

