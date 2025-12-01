焦點股》順達：BBU擔綱成長動能 股價向上

〔記者歐宇祥／台北報導〕近期BBU(電池備援電力模組)供應鏈股價火熱，今日也有多檔股價勁揚，電池模組大廠順達(3211)看明年BBU業務將隨擴產而持續向上，帶動整體營運微幅成長，今日股價開平走高，早盤一度攻上漲停291.5元，近11時20分，順達股價上漲14.5元或5.47%，暫報279.5元，成交量逾9600張。

順達日前指出，今年下半年營運將較上半年增溫、全年營收估小幅度衰退，主因是消費性IT業務壓抑所至，不過含BBU在內的非IT業務持續帶動成長，明年仍將是主要成長動能，今年非IT營收比重約30%至40%，明年將達40%至50%，帶動整體營收小幅成長。

上週五個營業日外資合計賣超順達1589張、投信賣超1127張、自營商買超157張，三大法人合計賣超2559張；唯28日當沖成交量為5241張、佔比達58%，宜留意後續股價波動。

